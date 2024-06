Regen zet Canadese GP op zijn kop: Verstappen wint, Norris baalt met 2e plek

Het was op de buienradar al af te lezen: de weergoden hadden een heel onvoorspelbare race in petto in Montréal.

Haas was de enige renstal die de gok waagde door op regenbanden te starten. En dat leverde op, want Magnussen en Hülkenberg vlamden iedereen op intermediates voorbij. Hun geluk was evenwel van korte duur, want het natte circuit droogde snel op.

Max Verstappen deed ondertussen zijn uiterste best om polesitter George Russell te grazen te nemen, maar had daarbij zijn banden te veel op de proef gesteld. Lando Norris was de lachende derde, want in één ronde schoof hij voorbij hen naar de leiding.

Terwijl Russell en Verstappen worstelden, stoomde Norris door. Tot Logan Sargeant plots omgekeerd op het circuit stond, de tweede crash al van de Amerikaan. De safetycar rukte uit.

Verstappen en Norris doken meteen de pitstraat in voor verse banden, Norris was al net de ingang van de pitstraat voorbij en moest een ronde wachten. Een domper, want zo speelde hij de leiding weer kwijt.