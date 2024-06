VIDEO: Max Verstappen en Lando Norris bekijken samen lachend het cruciale moment uit GP van Canada

Max Verstappen en Lando Norris vochten in de GP van Canada een spannend duel uit om de overwinning. Net voor de podiumceremonie bekeken de Brit en de Nederlander samen dé cruciale fase en vonden het grappig. Bekijk de beelden.

Dankzij de wisselende weersomstandigheden tijdens de GP van Canada in Montréal waren tactische pitstops cruciaal. Het doorslaggevende moment was de bandenwissel van Lando Norris in ronde 47.

De Brit van McLaren reed op kop toen hij zijn intermediates inruilde voor slicks. Hij kwam nog net voor Max Verstappen het circuit op, maar de Nederlander reed op de droge lijn en Norris had geen grip op het natte asfalt.

In de wachtkamer net voor de podiumceremonie keken de vrienden geamuseerd naar de beelden. Toen ook George Russell erbij kwam, bespraken ze ook nog de foutjes en inhaalmanoeuvres van die laatste.