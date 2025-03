"Het zal nu meer op schouders van MVDP terechtkomen": wat het forfait van Pogacar verandert aan de E3 Harelbeke

Door de plotse toevoeging van Parijs-Roubaix aan zijn kalender is Tadej Pogacar vandaag de grote afwezige in de E3 Harelbeke. "Dat verandert keiveel aan de koers", klinkt het in Wielerclub Wattage.

De Grote Drie in de E3. Normaal gezien had Harelbeke de eer om Pogacar, Van der Poel en Van Aert voor het eerst dit seizoen samen aan de start te krijgen.

Boonen kijkt al verder vooruit.

“Ik weet niet hoe het komt, maar ik verwacht dat we een verrassende

winnaar zullen krijgen in de Ronde van Vlaanderen."

"Waarom? Als 2 mannen (Pogacar en Van der Poel) zo ver boven de rest uitsteken, zullen die elkaar neutraliseren", voorspelt Boonen.

"1 keer om de 10 jaar krijgen we een verrassende winnaar in de Ronde of Parijs-Roubaix. En ik voel dat dat dit jaar zal zijn, want alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig."