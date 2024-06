Breakpunt door neus geboord: cruciale fout van scheidsrechter in nadeel van Zverev zorgt voor ophef

Wat als die ene bal juist werd beoordeeld? Die vraag blijft door het hoofd van Alexander Zverev spoken. In de vijfde en beslissende set van de Roland Garros-finale maakte Carlos Alcaraz een dubbele fout, maar besliste de scheidsrechter dat de bal in was. Een fout van 2 millimeter die de Duitser een belangrijk breakpunt kostte en voor controverse zorgt.