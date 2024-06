Alcaraz schrapt ook Roland Garros van zijn bingokaart na slopende vijfsetter tegen Zverev

Na verlies in de eerste set (6-3) maakte Zverev gretig gebruik van het wisselvallige niveau van Alcaraz. Met een ijzersterke opslag claimde de Duitser de 2e set en maakte hij een straffe terugkeer van 5-2 achter naar 7-5-winst in de 3e set.

De 21-jarige Spanjaard kreeg het evenwel niet cadeau van Alexander Zverev , die in zijn 2e grandslamfinale mikte op een 1e titel. Het nummer 4 van de wereld had in Parijs 3 uur langer op het terrein gestaan, maar toonde zich nog fris.

Zijn 3e finale, zijn 3e grandslamtitel. Carlos Alcaraz is de jongste speler die erin slaagt om op drie verschillende ondergronden een major te winnen. Na de US Open en Wimbledon schoot Alcaraz ook raak op Roland Garros .

Op zijn 21e treedt Alcaraz in de voetsporen van zijn landgenoot Rafael Nadal, die 14 keer won in Parijs. Hij is de 7e Spanjaard op de Franse erelijst, waar hij in het gezelschap verkeert van zijn coach Juan Carlos Ferrero, eindwinnaar in 2003.

Alcaraz heeft nu 52 van zijn 62 grandslammatchen gewonnen. Hij mist alleen nog de Australian Open om zijn bingokaart te vervolledigen. Daar strandde hij dit seizoen in de kwartfinales tegen ... Zverev.