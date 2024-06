The Sky is the limit voor Dauphiné-revelatie Derek Gee: "Hij is gemaakt voor het rondewerk"

ma 10 juni 2024 07:55

Dé verrassing van de afgelopen Dauphiné was zonder twijfel Derek Gee. De 26-jarige Canadees eindigde op 36 seconden van eindwinnaar Primoz Roglic. Volgens ploegleider Rik Verbrugghe zit Gee nog lang niet aan zijn plafond en is dit nog maar het begin. Hoe is laatbloeier Gee erin geslaagd die stap naar de wereldtop te zetten?

De wielerwereld leerde Derek Gee kennen in de Ronde van Italië van 2023, waar hij in 7 etappes meesloop in de vlucht van de dag en uiteindelijk vier keer 2e werd.



Die eerste profzege - als we zijn Canadese tijdrittitels niet meetellen - kwam er uiteindelijk in deze Dauphiné. In de 3e rit rolde hij finaal vluchter Romain Grégoire op.



De voorbode van een schitterende week voor de Canadees. Met een 6e plaats in de tijdrit en 3 opeenvolgende top 5's in de bergritten katapulteerde hij zich naar het eindpodium. "Voor de buitenwereld is dat een verrassing en voor ons eigenlijk ook", zegt Rik Verbrugghe, ploegleider bij Israel-Premier Tech. "Derek was net 3 weken op hoogtestage geweest en daar zagen we meteen dat hij in orde zou zijn. We waren naar hier gekomen voor een plaats in de top 10." "Maar dat hij ook met jongens als Roglic en Jorgenson, de beste klimmers dus, naar boven zou kunnen rijden, dat is voor ons ook mooi om te zien. Een aangename verrassing."

Derek Gee aan het werk op de piste.

Een klassement in de Tour? "Nog te vroeg"

Derek Gee is al 26 jaar, maar komt nu pas echt boven water drijven. Op zijn 18e stopte hij zelfs helemaal met wielrennen, om zich volledig te richten op zijn universitaire studie. Na een jaar begon het toch weer te kriebelen en ging Gee opnieuw als een bezetene fietsen. In eerste instantie focuste hij zich op de piste, waar hij in 2019 met de Canadese achtervolgingsploeg 4e werd op het WK. Op de Spelen van Tokio eindigde hij 5e. Na die Spelen verlegde Gee stilaan zijn focus naar de weg, om in 2023 zijn visitekaartje af te geven in de Giro. "Daar hebben we met de ploeg beseft dat hij een carrière als ronderenner moet kunnen uitbouwen", zegt Verbrugghe. "Nochtans zou hij ook in de klassiekers goed uit de voeten kunnen. In Parijs-Roubaix zat hij er nog goed bij, tot hij lek reed in het Bos. Hij kan eigenlijk een beetje van alles." Bij Israel-Premier Tech hadden ze door dat ze goud in handen hebben. "We hebben hem meteen vastgelegd tot 2028." "We zijn aan het bouwen met Derek. Hij is sinds die Giro al 4 kilogram verloren, maar er kan nog een beetje af. Hij is gemaakt voor het rondewerk." De hamvraag is nu: kan Gee dit ook straks in de Tour laten zien? "Ik denk dat hij na deze prestatie wel verzekerd is van een selectie. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om nu al voor een klassement te gaan, eerder voor dagsucces."

Wie is Derek Gee?

Geboren in Ottawa (Can) op 3 augustus 1997. Hij begon te fietsen onder impuls van zijn vader Jon. Vader en zoon Gee hadden jarenlang een weddenschap over wie als eerste nationaal kampioen zou worden. Jon won toen hij de titel pakte bij de 50-plussers, maar Derek stak zijn vader sindsdien ruimschoots voorbij. Gee studeerde wetenschappen aan Queen's University in Ottawa Hij is verloofd met Ruby West, zelf ook een multitalent op de fiets: ze combineert veldrijden, piste, weg en mountainbike. Tijdens de coronacrisis leerde Gee een nieuwe hobby kennen: vogelen. "Ik schrijf alle vogelsoorten op die ik tegenkom", zei Gee hierover. "Dankzij mijn sport kom ik op verschillende continenten en kom ik verschillende vogels tegen." Gee en zijn verloofde bouwen ook nestkastjes die ze in de Canadese natuur gaan ophangen. Volgens Rik Verbrugghe is Gee een zeer rustige kerel. "Hij doet gewoon zijn ding, is heel professioneel. Hij is heel gemakkelijk om mee samen te werken. "Zullen we het anders zo doen, Derek?" "Bwa, ja, dat is goed voor mij", antwoordt hij dan."

Derek Gee en verloofde Ruby West