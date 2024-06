Derek Gee rolt stervende zwaan Romain Grégoire op in sprint, alerte Evenepoel sprint niet door lekke band

di 4 juni 2024 16:59

Critérium du Dauphiné Etappe 3 Wegwedstrijd 181.7 km 12:35 Celles-sur-Durolle - 16:58 Les Estables Derek Gee einde 0 30 60 90 120 150 181.7

Derek Gee heeft de derde etappe van de Dauphiné op zijn naam geschreven. De Canadees van Israel-Premier Tech remonteerde in een sprint bergop Romain Grégoire op weg naar zijn 3e profzege. Hij is ook meteen de nieuwe leider. Remco Evenepoel was alert in het peloton, maar liet het gewoel in de slotmeters aan zich voorbij gaan na een lekke band.

Bekijk de spannende slotkilometer:

Deze Dauphiné gaat in stijgende lijn.



Rit 3 bracht 2.800 hoogtemeters met zich mee. Vooral in de heuvelzone, die startte op zo'n 100 kilometer van de meet, werden de klimmersbenen opnieuw getest.

Dat alles wel zonder Antonio Tiberi. De jonge Italiaan kwam te vermoeid uit de Giro, waar hij nog knap 5e werd.



Het belangrijkste wapenfeit in de openingsfase was een val van topfavoriet Primoz Roglic. De Sloveen krabbelde wel meteen recht, geen man overboord bij Bora-Hansgrohe.



In wat verder slappe kost was, zorgde Christopher Juul-Jensen voor wat peper en zout. Op 40 kilometer van de meet maakte hij vanuit het peloton de sprong naar de koplopers.



Uiteindelijk een maat voor niets, aan hun liedje kwam aan de voet van de slotklim een eind.

De vlucht van de dag strandde op de slotklim.

Gee slaat toe voor een rit met gouden randje

Richting de finish op de top van Les Estables (3,8 km aan 5,2%) bleef de verwachte vulkaanuitbarsting lang op zich wachten.



Alle ploegen der favorieten zaten alert voorin en hielden de boel gesloten. Tot onder de rode vod.



Krists Neilands gooide de knuppel in het hoenderhok, Romain Grégoire ging met een groot verzet over de Let.



De Fransman keek om en spotte enkel Derek Gee in zijn wiel, schuddebollend stampte hij als een bezetene op de pedalen.



Na de laatste bocht op 100 meter van de meet verscheen de aankomstboog, het teken voor Gee om de fakkel over te nemen.



De Canadees had nog genoeg in zijn krachtenarsenaal om Grégoire te remonteren en rolde zo de gele loper voor zichzelf uit: ritwinst én de nieuwe leider de Dauphiné, de goedlachse Gee kon het zelf amper geloven.



We leerden hem in de Giro van 2023 kennen als de man die nooit later dan 21.30u zijn bed opzoekt, vanavond zal hij voor zijn ploegmakkers van Israel-Premier Tech misschien een uitzondering maken.

Derek Gee: "Dylan Teuns zei me op de slotklim om er zelf voor te gaan"

"Het is buitengewoon om hier te winnen vandaag. Ik moest lang wachten op een overwinning in Europa na al die tweede plaatsen, eindelijk kan ik het afmaken (lacht)."



"Toen mijn ploegmaat Krists (Neiland) aanging, zat ik in een perfecte positie. Wanneer hij dan terug viel, kon ik er mijn voordeel uit puren. Eigenlijk trokken we de kaart van Dylan (Teuns) omdat deze finish hem ligt, maar hij zei me op de slotklim om er zelf voor te gaan. Het is dan natuurlijk fantastisch om te winnen."



"Die gele trui morgen zal heel speciaal worden (met een kamerbrede glimlach)!"

Uitslag Rit 3 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Derek Gee 4:22:18 Israel - Premier Tech IPT 2 Romain Grégoire +0 Groupama - FDJ GFC 3 Lukas Nerurkar +3 EF Education - EasyPost EFE 4 Giulio Ciccone +3 Lidl - Trek LTK 5 Harold Tejada +3 Astana - Qazaqstan Team AST 6 Santiago Buitrago +3 Bahrain Victorious TBV 7 Aleksandr Vlasov +3 BORA - hansgrohe BOH 8 Clément Champoussin +3 Arkéa - B&B Hotels ARK 9 Matteo Jorgenson +3 Team Visma - Lease a Bike TVL 10 Primož Roglic +3 BORA - hansgrohe BOH meer tonen naam resultaat ploeg 1 Derek Gee 11:45:20 Israel - Premier Tech IPT 2 Magnus Cort +3 Uno-X Mobility UXM 3 Romain Grégoire +4 Groupama - FDJ GFC 4 Primož Roglic +7 BORA - hansgrohe BOH 5 Matteo Jorgenson +9 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Lukas Nerurkar +9 EF Education - EasyPost EFE 7 Bruno Armirail +11 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 8 Clément Champoussin +13 Arkéa - B&B Hotels ARK 9 Giulio Ciccone +13 Lidl - Trek LTK 10 Carlos Rodríguez +13 INEOS Grenadiers IGD meer tonen