Alexander Salby is iedereen te snel af in slotrit ZLM Tour, Rune Herregodts staat eindwinst niet meer af

Van begin tot eind aan de leiding. Onze landgenoot Rune Herregodts heeft de eindwinst in de ZLM Tour niet meer afgestaan. Herregodts won de tijdrit op de openingsdag en reed daarna 4 dagen in de leiderstrui. In de slotrit was de Deen Alexander Salby vandaag de snelste.

Het had er woensdag al alle schijn van, nu is het ook officieel: Rune Herregodts is de eindwinnaar van de ZLM Tour in Nederland.

Onze landgenoot van Intermarché-Wanty had 5 dagen terug de openende tijdrit op zak gestoken en kon daarna op beide oren slapen. Etappes 2 tot en met 5 bevatten amper hindernissen.

Drie van die vier ritten eindigden dan ook op een sprint. Twee keer gingen de bloemen naar Casper van Uden, vandaag toonde Alexander Salby zijn snelle benen.

Enkel vrijdag kwamen de teams van de rappe mannen te laat. Peter Schulting profiteerde, maar het peloton volgde meteen en verloor geen tijd in het klassement.

Vandaag ging Herregodts nog onderuit, maar dankzij zijn team geraakte de Belg weer voorin om zijn gele trui veilig te stellen.

Voor Herregodts is de eindoverwinning de 5e profzege uit zijn carrière. Eerder won hij de Ronde van Drenthe, een rit in de Ruta del Sol, een etappe in de Tsjechische Sazka Tour en de tijdrit van afgelopen woensdag.