België boven in tijdritland: ook Rune Herregodts is heer en meester tegen de klok in ZLM Tour

Na Remco Evenepoel heeft ook Rune Herregodts getriomfeerd in een tijdrit vandaag. De 25-jarige renner van Intermarché-Wanty was de beste hardrijder in de ZLM Tour. Hij hield onder meer Visma-Lease a Bike-renner Tim van Dijke achter zich met 11 seconden. Hij slaat op de openingsdag zo meteen de dubbelslag in de Nederlandse rittenkoers.

Zijn eerste voor Intermarché-Wanty is binnen.



Rune Herregodts heeft de openingstijdrit van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. Onze landgenoot staat bekend als tempobeul en toont dat nu ook voor het eerst met een overwinning op zijn tijdritfiets.



Pas op, Herregodts was vorig jaar ook al derde op het BK tijdrijden. Enkel Alec Segaert en Wout van Aert bleven hem toen voor.



Vandaag bleef hij over 15 relatief vlakke kilometers onder meer de Nederlandse renner Tim van Dijke - die Visma-Lease a Bike onverwacht nog in de kijker zette tijdens Parijs-Roubaix eerder dit jaar - en de Rus Gleb Syritsa van Astana.



Herregodts slaat zo meteen de dubbelslag in de Nederlandse rittenkoers en mag vanaf morgen de leiderstrui verdedigen.