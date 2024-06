"Ik heb hier net moeten kotsen": uitgelaten John Heymans blaast uit na "gedurfde" 5.000 meter

zo 9 juni 2024 10:47

Een goudeerlijke reactie na een knappe race. John Heymans liep gisteren een sterke en gedurfde wedstrijd op de 5.000 meter in Rome. Onze landgenoot strandde uiteindelijk op plek 10, maar was wel trots dat hij lef had getoond. "Ik liep constant voorin, dat is beter dan als een mietje achteraan lopen", klonk het achteraf.

En of John Heymans diep was gegaan op het EK. Na zijn 5.000 meter verscheen onze landgenoot zwaar uithijgend voor de microfoon van Maarten Vangramberen. "Mijn wedstrijdplan was om driekwart van de race achteraan te lopen, energie te sparen in het treintje en dan op te schuiven in de laatste 1.600 meter", legt Heymans meteen uit. "Wat ik heb gedaan, is driekwart van de race goed vooraan lopen en daarna hélemaal voorin lopen. Ik heb iets te veel getrokken en geduwd en zo wat energie verloren." Maar achteraf was Heymans meer dan tevreden over zijn race. "Omdat ik aan twee criteria voldeed. Ten eerste heb ik alles gegeven en ten tweede heb ik tactisch goed gelopen." "Het was niet perfect, want ik had minder moeten duwen en trekken, maar ik heb wel met lef voorin gelopen."

Ik heb hier net gekotst en heb hoofdpijn. Dat betekent dat ik er niet meer uit kon persen. John Heymans

Dat de man uit Meise de laatste ronde op de voorposten inging, was wel zijn doel. "Bravo John, bravo aan mezelf", lachte Heymans dan ook. "Ik heb hier net gekotst en heb hoofdpijn. Dat betekent dat ik er niet meer uit kon persen. Ik had misschien gewoon nog iets beter moeten indelen, want in de laatste rechte lijn viel ik stil, zoals altijd." Daar verloor onze landgenoot inderdaad nog enkele plekken. "Maar ik ben blij dat ik met lef voorin heb gelopen", herhaalt hij nog eens. "Ik leer zo uit mijn fouten. Dat is beter dan als een mietje achterin lopen en niets leren uit je wedstrijd." Tot slot kreeg Heymans ook nog een vraag over de hittekamer waarmee hij zich voorbereidde. "De ingenieurs van Ineos Grenadiers hebben aangetoond dat elke graad dat onze lichaamstemperatuur stijgt, wielrenners een procent minder wattage kunnen trappen", legt hij het nut uit. "Met lopers is dat hetzelfde. Het heeft dus zeker bijgedragen." Of hoe topsporters niets aan het toeval overlaten.