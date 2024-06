Remco Evenepoel kwam opnieuw tekort in lastige bergrit in Dauphiné: "Ik zag al stevig af op voorlaatste klim"

Voor de tweede dag op rij heeft Remco Evenepoel tijd verloren in het Critérium du Dauphiné. Deze keer was het een tik van meer dan anderhalve minuut. Toch reageerde de Belgische kampioen niet erg ontgoocheld en wil hij rust prediken. "Er is nog werk, maar er is geen reden tot paniek."

Het zal niet het Critérium du Dauphiné van Remco Evenepoel worden. Maar dat is ook niet wat hij zelf had verwacht. Dat maakte hij nog eens duidelijk in zijn eerste reactie na rit 7.

"Ik zeg het al de hele week: er is nog werk. Het kan me niet schelen dat mensen zich er vragen bij stellen. Ik ben met mezelf bezig en bekijk het dag per dag. Ik heb tenslotte al een tijdrit gewonnen"

De vorm van Evenepoel is nog niet top. "Klimmen als deze liegen niet. Er is zeker nog werk op alle vlakken, maar er is geen reden tot paniek."

"Ik zal geduldig verder werken. Wat er allemaal gezegd en geschreven wordt, komt niet in mijn hoofd. De ploeg weet perfect waar we aan toe zijn."