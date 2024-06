Solo van stoutmoedige Soler in de kiem gesmoord, Roglic pakt ritzege en is steviger leider in Dauphiné

Primoz Roglic heeft de voorlaatste etappe in de Dauphiné gewonnen. In een zware bergrit glipte de Sloveen in de laatste hectometers weg uit een elitegroepje, na een wedstrijd die gekleurd werd door een lange solo van Marc Soler. Remco Evenepoel was niet mee met het eerste groepje en zakt weg naar de 6e plaats in het klassement. Roglic blijft uiteraard leider.

Primoz Roglic: "Het was een lastige dag. Iedereen van de ploeg deed geweldig werk. Alles was onder controle. Ik ben blij dat ik de benen had om het af te werken. En waarom niet ervoor gaan als de kans er is? Het is opnieuw een dag waarop we kunnen juichen. Ik wacht wel nog altijd op de zomer. Een regenjas aantrekken met één arm is niet makkelijk."