José De Cauwer maakt zich geen zorgen: "Dit is niet de Remco van de Tour. Anders zou het te weinig zijn"

vr 7 juni 2024 20:12

Remco Evenepoel werd in de eerste bergrit van de Dauphiné met de neus op de feiten gedrukt: bergop is hij nog niet op niveau. Dat hij zich daar zelf makkelijk bij neerlegde, is volgens commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer een teken van volwassenheid.

Renaat Schotte: "José, hoe beoordeel jij de prestatie van Remco vandaag?"



José De Cauwer: "Ik zou willen beginnen met te zeggen: proficiat, Roglic. Die is wel al op niveau. Gezien zijn tijdrit hadden we Remco Evenepoel daar ook bij verwacht. Maar een tijdrit is niet hetzelfde als klimmen." Renaat: "Evenepoel zegt zelf dat hij de wattages heeft getrapt die hij momenteel kan trappen. En dat hij die waardes een paar weken geleden nog niet kon trappen." José: "Het is logisch dat er een stijgende lijn is. Het blijkt nu dat hij inderdaad nog niet top kon zijn in deze Dauphiné. Maar hij wint wel die tijdrit en dan begin je toch te denken: wie moet hem hier verslaan? Was Roglic dan zo goed? Vandaag wordt Remco met de neus op de feiten gedrukt. Roglic is beter." Renaat: "Is de grote conclusie niet dat Evenepoel veel zelfkennis heeft? Hij weet heel goed wat hij kan en niet kan." José: "Ik denk vooral dat hij sommige zaken beter kan aanvaarden. Nu legt hij zich makkelijker neer bij de logica. Dat is volwassen worden. Hij slaat niet in paniek en denkt niet: oei, ik ben niet klaar. Hij zet het niet om naar negatieve energie." "De Tour is pas over 3 weken. We mogen verwachten dat hij tegen dan beter zal klimmen. Deze Remco is niet de Remco van de Tour. Want als dat wel zo is, dan is dat te weinig." "Zijn ploeg heeft ook al in de klappen gedeeld, kijk naar Ilan Van Wilder. Maar we hebben wel een goeie Landa gezien. Daar zal ook nog wat bijkomen en dan zit Remco gebeiteld." "Hij hoeft in de Tour de koers niet te dragen. Hij is niet de man die de koers moet winnen, al hopen we dat er zich op het einde een situatie zal voordoen 'die mooi kan zijn'."

Pionnen op het schaakbord