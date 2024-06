Dennis Praet (30) trekt na vijf jaar de deur bij Leicester City achter zich dicht

Het verhaal van Dennis Praet bij Leicester City is geschreven. De kersverse promovendus besliste het aflopende contract van de (voormalige) Rode Duivel niet te verlengen. Dat bevestigden de Foxes vrijdag via hun website.

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Dennis Praet verlaat na vijf jaar Leicester City. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd, dat van clubicoon Jamie Vardy wel.

Praet, een voormalige Gouden Schoen, maakte in 2016 na zijn doorbraak bij Anderlecht een transfer naar het Italiaanse Sampdoria. Na drie jaar Italië kocht Leicester hem weg voor negentien miljoen euro, maar in Engeland had de Belg het moeilijk om zich door te zetten.

De middenvelder pakte met Leicester wel nog de Engelse beker in 2021, maar werd het seizoen daarop verhuurd aan Torino. Ook nadien kon hij zich niet lanceren en kon hij Leicester niet behoeden voor de degradatie naar de Championship.

Dit seizoen speelde de vijftienvoudige Rode Duivel twintig keer mee, veeleer als invaller, en promoveerde hij met een landstitel in de Engelse tweede klasse opnieuw naar de Premier League.

Waar de toekomst van Praet nu ligt, is niet duidelijk. De voorbije weken werd er in Engelse en Belgische media wel al bericht dat Anderlecht de situatie van Praet opvolgt. De kans is dus niet onbestaande dat de middenvelder terugkeert naar zijn oude nest.