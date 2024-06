Andri Gudjohnsen, zoon en kleinzoon van, is eerste zomertransfer in Gent

De nieuwe sportieve cel bij KAA Gent heeft een eerste transfer wereldkundig gemaakt. Andri Gudjohnsen zal er vanaf volgend seizoen in de spits lopen. Zijn achternaam doet uiteraard een belletje rinkelen. Andri is de zoon van Eidur Gudjohnsen (ex-Chelsea) en de kleinzoon van Arnor Gudjohnsen (ex-Anderlecht).

Eerder deze week pakte Gent uit met transfers in de staf en de bestuurskamer, nu is de eerste zomertransfer voor tussen de lijnen een feit. Andri Gudjohnsen moet volgend seizoen voor doelpunten zorgen. De 22-jarige IJslander heeft een contract gekregen tot 2028.

Gudjohnsen is op zijn jonge leeftijd al een 22-voudige international van IJsland, hij komt over van Lyngby BK in Denemarken. Daar was hij vorig seizoen de clubtopschutter met 15 goals in 33 wedstrijden.

Maar het zal toch vooral de achternaam van de nieuwe spits zijn die de fans doet watertanden. Andri is de zoon van Eidur Gudjohnsen en de kleinzoon van ex-Anderlecht-speler Arnor Gudjohnsen.

Met zijn vader trok Andri al op jonge leeftijd Europa rond. Hij werd geboren in Londen, maar toen zijn vader van Chelsea naar Barcelona trok, ging hij uiteraard mee. Daardoor werd hij opgeleid in Spanje bij onder andere Barcelona, Espanyol en Real Madrid. Bij Real speelde hij mee bij de U19.

In Gent krijgt de nieuwe spits rugnummer 9.