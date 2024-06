Het nieuwe KAA Gent: Wouter Vrancken wordt coach, Arnar Vidarsson sportief manager

"Ik ben niet iemand die met modder gaat gooien, maar de waarheid is verdraaid geweest", blikt de kersverse Buffalo-coach terug op zijn einde bij Genk. "Er zijn zaken gebeurd waardoor we niet langer konden samenwerken."

De 45-jarige Limburger had nog een contract tot 2026 bij Genk, maar afgelopen seizoen kwamen er barstjes in het huwelijk. Vrancken stond dan ook open voor een overstap, waardoor Genk in de play-offs een einde maakte aan de samenwerking.

De keuze voor een nieuwe hoofdcoach was snel gemaakt. Wouter Vrancken stond bovenaan het lijstje van voorzitter Sam Baro. "Op het einde van de competitie is de vonk overgeslagen", zei Baro daarover op het persmoment.

Een opvolger voor CEO Michel Louwagie vond Sam Baro in eigen huis. Arnar Vidarsson, die sinds juli 2023 beloftencoach was, maakt promotie.

De IJslander neemt de sportieve touwtjes over als Manager Sports. Hij krijgt ondersteuning van huidig COO Sébastien Ronse, die Manager Non Sports wordt. Samen nemen ze het takenpakket over van Louwagie, die nog een jaar aanblijft als adviseur, maar geen beslissingsrecht meer heeft.

Voor Vidarsson wordt het zijn eerste uitdaging als sportief manager. Als bondscoach van IJsland combineerde hij zijn opdracht wel met die van technisch directeur.

"Toen ik dit voorstel kreeg, was mijn eerste reactie "wauw". Ik werkte al voor deze topclub en dat ik dat vanaf nu in deze functie kan doen, maakt me heel blij en trots. Er ligt een grote uitdaging voor me klaar, maar ik ben super gemotiveerd", laat hij weten.