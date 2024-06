Delegatieleider Rutger Smith hoopt op 7 Belgische medailles op EK: "Maar je kan ze niet bestellen"

De gezonde spanning neemt toe bij Team Belgium. Met de grootste delegatie ooit hoopt ons land straks hoge ogen te gooien op het EK atletiek. Maar liefst 41 individuele atleten en 5 teams doen vanaf vrijdag een gooi naar de medailles in Rome. "7 stuks zou heel goed zijn, 6 is goed en 5 medailles zou sowieso moeten lukken", stelt delegatieleider Rutger Smith.

Nooit eerder vaardigde ons land zo'n grote delegatie af op de Europese kampioenschappen atletiek.

"Het is een enorme groep", ziet ook delegatieleider Rutger Smith. "We zijn nochtans niet soepel geweest met onze selectiecriteria. We kunnen nu dus al concluderen dat het wel goed gaat met de Belgische atletiek."

"We hadden het ook al vroeg door. Tijdens het indoorseizoen voorspelden we al dat het een grote delegatie van meer dan 55 atleten zou kunnen worden. Dat is uiteindelijk ook het geval."

"Het grote aantal lag dus in de lijn der verwachtingen, al is er hier en daar ook nog een verrassing bij. Dat is alleen maar positief. Tegelijk vielen er helaas nog enkele atleten uit de boot, maar ook dat is topsport."