BEKIJK - Kinderen verrassen jubilaris Kevin De Bruyne met speciale cap: "Proficiat papa!"

Hartverwarmend moment voor België - Montenegro. Aanvoerder Kevin De Bruyne vierde zijn honderdste wedstrijd voor de Rode Duivel en dat ging niet onopgemerkt voorbij. In een speciaal filmpje met zijn kinderen, die ook mee op het veld kwamen, werd De Bruyne in de bloemetjes gezet.

De 'Club van 100' heeft er een achtste lid bij.

Door de interland tegen Montenegro zit Kevin De Bruyne aan het mythische aantal van honderd interlands. En dat liet de Belgische voetbalbond voor het oefenduel niet onopgemerkt voorbij gaan.

Op het scorebord was er een filmpje te zien met de drie kinderen van KDB in de hoofdrol. Mason Milian, Rome en Suri zorgden voor een unieke touch aan de 'cap'. "Proficiat papa", zeiden ze in koor.

Naast een trofee van de Belgische voetbalbond zorgde ook tegenstander Montenegro voor een attentie door een shirt met het cijfer 100 op.

Maar KDB zou KDB niet zijn wanneer hij geen cadeautje terug zou geven aan iedereen die hem een staande ovatie gaf. Net voor de rust maakte de kapitein zijn feestje zelf compleet met een doelpunt. Vanuit de tribune juichten zijn kindjes - met een koptelefoon op de snoet - hun held en papa toe.