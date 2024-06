Verdediger Scalvini (20) valt uit bij Italië met gescheurde kruisband

De 20-jarige Scalvini scoorde gisteren de 2-2 op het halfuur, maar blesseerde zich daarna nog in de laatste minuten van de inhaalwedstrijd met Atalanta tegen Fiorentina (2-3-nederlaag). Hij strompelde meteen naar de kleedkamer en medisch onderzoek later op de avond wees uit dat hij een scheur opliep in de voorste kruisband van zijn linkerknie.



Scalvini was een vaste pion achterin bij Europa League-winnaar Atalanta. Hij verzamelde sinds zijn debuut in juni 2022 acht caps voor de Azzurri en leek een kanshebber op een basisplaats na het eerdere afhaken van Inter-verdediger Francesco Acerbi (pubalgie).



Bondscoach Luciano Spalletti maakte eerder een voorselectie van 30 spelers voor het EK bekend. Vrijdag kwamen ze een eerste keer samen. Mogelijk haalt de bondscoach Federico Gatti nog bij de kern. De Juventus-verdediger behoort tot de reserves.



De Italianen maken donderdag hun definitieve kern van 26 spelers bekend. Italië werd op het EK ingedeeld in groep B, de zogenaamde 'groep des doods'.



De Italianen openen op zaterdag 15 juni in Dortmund tegen Albanië. Nadien treffen de Azzurri nog Spanje, op 20 juni in Gelsenkirchen, en Kroatië, op 24 juni in Leipzig.



De Italiaanse selectie reist op 10 juni af naar Duitsland. Voordien oefenen ze nog tegen Turkije (4 juni in Bologna) en Bosnië (9 juni in Empoli).