Opvallend: topschutter van de Afrika Cup had nooit voor zijn land mogen spelen

ma 3 juni 2024 15:32

Emilio Nsue kroonde zich in januari nog tot topschutter van de Afrika Cup, maar had volgens de FIFA nooit voor Equatoriaal-Guinea mogen uitkomen. De 34-jarige Spanjaard had in 2013 al een njet gekregen van de wereldvoetbalbond, maar speelde desondanks ruim 40 duels voor het Afrikaanse land.

In januari verraste Equatoriaal-Guinea vriend en vijand op de Afrika Cup. Het werd groepswinnaar voor voetbalgrootheden Nigeria en Ivoorkust en in de 1/8e finales werd het pas in de 98e minuut uitgeschakeld. De absolute uitblinker voor het West-Afrikaanse land was aanvoerder en toernooi-topschutter Emilio Nsue, maar nu blijkt dat hij nooit voor Equatoriaal-Guinea had mogen uitkomen. Emilio Nsue, tegenwoordig uitkomend voor CF Intercity in de Spaanse derde klasse, doorliep de Spaanse jeugdreeksen, waarvoor hij tot de U21 in totaal 26 duels speelde. Pas daarna verwierf hij de Equatoriaal-Guineese nationaliteit en dat is volgens de FIFA te laat om de overstap te maken.

Geen akkoord van de FIFA, toch al 42 interlands

Opvallend is dat de FIFA daarmee een eerder besluit uit 2013 herhaalde. Toen had de Equatoriaal-Guinese bond zijn Spaanse tegenhanger al om de vrijgave van Nsue gevraagd, maar werd de wereldvoetbalbond niet geconsulteerd. De twee WK-kwalificatiewedstrijden waarin Nsue meedeed, werden zo omgezet naar een 3-0-nederlaag.

Nog straffer is dat Nsue ook in de twee daaropvolgende WK-kwalificaties meespeelde, maar dat de FIFA toen niet ingreep. De Afrika Cup, waar Nsue topschutter werd met 5 doelpunten, valt dan weer buiten de jurisdictie van de wereldvoetbalbond.

Ook tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK in 2026 kwam Nsue al in actie. In november maakte hij het enige doelpunt tegen zowel Namibië als Liberia, maar ook die twee zeges worden nu door de FIFA omgezet naar een 3-0-nederlaag. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd ...

Afrika Cup 2023: eindfase finale Nigeria Ivoorkust 1-2 voor de 3e plaats Zuid-Afrika DR Congo 0-0 (6-5) halve finales Nigeria Zuid-Afrika 1-1 (pen: 4-2) Ivoorkust Congo 1-0 kwartfinales Nigeria Angola 1-0 Congo Guinee 3-1 Kaapverdië Zuid-Afrika 0-0 (pen: 1-2) Mali Ivoorkust 1-1 (n.v.: 1-2) 1/8e finales Angola Namibië 3-0 Nigeria Kameroen 2-0 Equatoriaal-Guinea Guinee 0-1 Egypte Congo 1-1 (7-8 na pen.) Kaapverdië Mauritanië 1-0 Senegal Ivoorkust 1-1 (4-5 na pen.) Mali Burkina Faso 2-1 Marokko Zuid-Afrika 0-2