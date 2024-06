Had hij écht altijd gelijk? Sporza Daily kruipt in de carrière en het hoofd van Hein Vanhaezebrouck: "Vaak was het er boenk op"

"Waarom? In volle Play-off 1-strijd was hij Club en Anderlecht te slim af. Dat doe je niet zomaar, zeker niet toen. En komt daar nog bij: hij bevestigde zijn voetbal het seizoen nadien ook nog eens met een knappe Champions League-campagne."

"Die titel met Gent zal me altijd bijblijven", vervolgt Dury over het kampioenschap van 2015, ondertussen al negen jaar geleden. "Dat vond ik het strafste dat hij gedaan heeft."

Dat hij de club op de laatste speeldag ook nog een Europees ticket schonk, was symbolisch. Het afscheid van Vanhaezebrouck was eveneens het vieren van een continuïteitsjubileum voor Gent, want de club gaat voor het tiende jaar op rij Europa in.

"Die zorgden dan voor de aanvoer naar mannen met een ferme acceleratie in de zone van de waarheid, zoals Simon of Fofana. Zo dwong en dwingt hij kansen af."

"Hij is een van de allerbeste coaches in de Belgische geschiedenis", zegt Mo Messoudi, die toen bij KVK onder Vanhaezebrouck speelde.

Dat Hein Vanhaezebrouck een heldenstatus heeft verworven bij Gent en ook bij Kortrijk is duidelijk, maar niet al zijn Belgische opdrachten verliepen even vlekkeloos.

De no-nonsensementaliteit waar hij door velen om geroemd wordt, werd toen als zijn achilleshiel gezien.

"Dat hij nooit een blad voor de mond hield, heeft toch enkele mooie momenten opgeleverd", knipoogt Dury. "In januari begreep ik zijn frustratie bijvoorbeeld, maar sommige uitspraken had hij niet moeten doen. Maar goed, hij is intelligent genoeg en heeft ook de nodige ervaring."

Zijn verlengstuk op het veld, Sven Kums, voegt toe: "Hein is een heel charismatische man en heeft dat ook goed gebruikt in zijn carrière. Ook tegenover zijn spelers. Het was er vaak 'boenk' op. Sommige spelers hadden het er moeilijk mee, maar soms is dat nu eenmaal de manier om iedereen te prikkelen."

"Er viel ook wel altijd iets te beleven met hem als coach", glimlacht Kums. "Als hij niet kritisch was naar zijn eigen spelers, bestuur of scheidsrechter, dan speelde er wel iets anders. Maar naar mij toe was hij altijd zeer sympathiek. We gaan hem zeker missen, maar ik denk niet dat we hem niet meer zullen zien ..."