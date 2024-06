Hein Vanhaezebrouck: "We speelden zoals Dortmund, maar gelukkig speelde Vinicius ook bij ons"

Met een Europees ticket als afscheidscadeau verlaat Hein Vanhaezebrouck KAA Gent door de grote poort. De trainer zwaaide met lof voor doelpuntenmaker Andrew Hjulsager, zijn "Vinicius" met dienst tegen Genk. "Het was een ongelofelijk doelpunt."

"Het is nog niet voorbij", had Hein Vanhaezebrouck benadrukt in zijn laatste thuiswedstrijd voor KAA Gent. De coach wilde maar al te graag afscheid nemen met een Europees ticket.

Met een 0-1-zege tegen Genk slaagde de coach in zijn laatste missie. "Het is het belangrijkste dat er is voor veel clubs, naast de titel en de beker. Iedere grote club probeert Europees voetbal te halen", zei Vanhaezebrouck.

"Onze zege was ook verdiend. Ik denk dat we het grootste deel van de wedstrijd de controle hadden en de betere ploeg waren."

"Ik had voor de wedstrijd al de vergelijking gemaakt met de Champions League. We speelden een beetje in de kleuren van Dortmund vandaag en speelden ook als Dortmund, maar gelukkig speelde Vinicius ook bij ons."

Daarmee doelde Vanhaezebrouck op doelpuntenmaker Andrew Hjulsager die met een heerlijke knal de wedstrijd besliste. "Hjulsager was de Vinicius van KAA Gent vandaag", aldus de coach. "Dat geluk hadden we aan onze kant. Het was een ongelofelijk doelpunt."