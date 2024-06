Geen Kylian Mbappé op de Olympische Spelen in zijn Parijs: "Real Madrid was duidelijk"

Het Franse belofteteam zal de olympische droom voor eigen volk moeten waarmaken zonder superster Kylian Mbappé. Het goudhaantje van PSG wilde in Parijs graag nog eens schitteren, maar hij zit niet in de voorlopige selectie van de Franse beloftecoach Thierry Henry. En daar zit zijn nakende monstertransfer voor iets tussen.

Geen Kylian Mbappé op de Spelen in eigen land.

De Franse superster wordt binnenkort voorgesteld als de nieuwe steraanwinst van Real Madrid. Maar dat staat zijn deelname voor de Spelen in zijn Parijs dus in de weg.

Waarom? De toekomstige club van Mbappé gaf eerder al aan dat het zijn spelers niet wil vrijgeven omwille van gezondheidsredenen.

"Real Madrid was heel duidelijk over de Olympische Spelen", vertelde ook de Franse beloftebondscoach Thierry Henry tijdens de persconferentie na de bekendmaking van de selectie van Les Bleus.

"De laatste keer dat ik zoveel afwijzingen kreeg, was op de middelbare school. Er zijn niet eens onderhandelingen geweest", was hij duidelijk ontevreden over de situatie.

De Franse bondscoach hield de deur voor Mbappé wel nog op een kleine kier. "We weten niet wat er kan gebeuren tot 3 juli", voegde hij eraan toe. "De deur is voor niemand gesloten."