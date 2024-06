"Dit is toch een kleine opluchting": Nicky Hayen bedankt Club Brugge voor het vertrouwen

Witte rook bij Club Brugge: Nicky Hayen blijft trainer van blauw-zwart. De kampioenenmaker van Club tekent er een contract voor onbepaalde duur. Hayen volgde in maart de Noor Ronny Deila op als T1 en gidste Club via een ijzersterke reeks in de play-offs nog naar een onverwachte titel. "De gesprekken zijn zoals gepland in een zeer gemoedelijke sfeer gebeurd."

"We wilden de dynamiek tijdens de spannende eindfase van de competitie ook niet veranderen. We hebben de focus op het voetbal gehouden, om het daarna over de toekomst te hebben."

Toch leek het vreemd dat Club na het behalen van een titel alsnog van trainer zou veranderen. Waarom dan toch zo lang wachten? "De communicatie van de club was steeds duidelijk: na de play-offs zouden we spreken met elkaar. En dat hebben we ook - in een zeer gemoedelijke en constructieve sfeer - gedaan."

"Dit is toch een kleine opluchting", reageert hij als we hem opbellen na het nieuws. "Ik ben de Club hier zeer dankbaar voor."

Wat al even in de lucht hing, werd gisteren een feit: Club Brugge behoudt het vertrouwen in zijn kampioenenmaker, Nicky Hayen.

Het gaat alvast hard voor Hayen, die enkele maanden geleden nog gewoon beloftecoach van Club was.





"Ook ik had dit niet verwacht toen ik overnam", vertelt Hayen. "We hadden gewoon het simpele doel gesteld: nog zo veel mogelijk matchen winnen in de competitie en Europa. Ik was helemaal niet bezig met mijn voortzetting na dit seizoen."



De voorbereiding van volgend seizoen wordt nu alvast prioriteit nummer één voor Hayen en zijn staf. "Die zijn zelfs al bezig", knipoogt hij. "Het belangrijkste was alvast om het contract af te sluiten en zo voor duidelijkheid te zorgen bij iedereen. En dat hebben we vandaag kunnen bewerkstelligen."



De reactie van de fans was alvast zeer positief na de bekendmaking. "Dat doet me heel veel deugd. Als je me maanden geleden had verteld dat ze me zo zouden steunen, had ik het niet durven geloven. Je voelde het ook al tijdens de play-offs: de sfeer van de oude dagen was terug in Jan Breydel. Het was een titel van iedereen."

Ook zijn assistenten Hayk Milkon en Michiel Jonckheere blijven volgend seizoen werkzaam in Jan Breydel. Robin Veldman (38) nam in maart de taak van Nicky Hayen als hoofdcoach van Club NXT over. Ook hij blijft volgend seizoen bij Club. De Nederlander tekent een contract voor onbepaalde duur.