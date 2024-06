Wayne Rooney en Kevin De Bruyne zijn grote blikvangers op KDB Cup: "Gelukkig vrij gekregen van Tedesco"

Dat er toekomstige sterren te spotten vallen op de KDB Cup in Drongen, is intussen alombekend. Maar vandaag konden spelers en fans er ook twee andere vedetten zien lopen. Wayne Rooney kwam kijken naar zijn zoon, Kevin De Bruyne passeerde zoals wel vaker om poolshoogte te nemen op zijn toernooi. "Het wordt steeds groter, daar ben ik wel trots op", vertelde hij.

Al was er voor de Rooney-familie ook wel een domper vandaag. "Mijn zoon blesseerde zich in zijn eerste wedstrijd", zei papa Wayne. "Hij heeft dus niet veel gespeeld."

Ik heb niet moeten zeuren bij Domenico Tedesco. Het was gewoon even wachten op ons schema.

Even later passeerde ook Kevin De Bruyne op het toernooi dat zijn naam draagt. De Rode Duivel nestelde zich naast het veld in het gras om een wedstrijd mee te pikken.

"Gelukkig heb ik vrij gekregen van Domenico Tedesco", lacht hij na de wedstrijd voor onze microfoon. "Ik heb niet moeten zeuren. Het was even wachten op ons schema, maar daarna heb ik hem gevraagd of ik kon komen en dat was geen probleem."

De KDB Cup is al jaren een enorm succes en dat wou KDB zelf natuurlijk niet missen. "Wat hier gebeurt, maakt me heel fier. Maar ik ben maar een sidepiece hierin."

"De organisatie neemt alles op zich en zorgt ervoor dat de clubs allemaal tevreden zijn en hun niveau kunnen opbrengen. Het wordt wel groter en groter. Daar ben ik echt trots op."