Top 100 best betaalde sporters in 2024, met 1 Belg in de lijst en Ronaldo mijlenver op kop

Money, money, money. Het gespecialiseerde Sportico heeft uitgerekend wie de best betaalde atleten waarin in 2024. Voetbal-vedette Cristiano Ronaldo spant de kroon. Met Kevin De Bruyne (89e) prijkt er 1 Belg in de top 100.

In de Saudische woestijn rekent Cristian Ronaldo zich rijk.

Met een jaarloon van 205,5 miljoen euro en 43 miljoen euro aan lucratieve sponsordeals verdiende de 40-jarige Portugees ruim 100 miljoen euro meer dan de nummer 2: basketbalicoon Stephen Curry.

Voetbal, bastketbal en boksen blijken de lucratiefste sporten, want de top 9 bestaat enkel uit atleten van die sporttakken.

Kevin De Bruyne is op de 89e plek, de enige Belg in het lijstje: hij spekte zijn bankrekening vorig jaar met 37,7 miljoen euro. Een optelsom van zijn loon bij Manchester City (33,4 miljoen euro) en inkomsten uit sponsordeals (4,3 miljoen euro).

Opvallend is de afwezigheid van een vrouwelijke sporter in de top 100. De best betaalde vrouw vorig jaar was de Amerikaanse tennisspeelster 1 Coco Gauff met 29 miljoen euro.

Wielrennen heeft net zoals zoveel andere sporttakken geen vertegenwoordigers in de top 100, die atleten bevat uit 8 verschillende sporten: basketbal (36x in de top 100), American football (22x), voetbal (12x), baseball (11x), golf (9x), boksen (6x), F1 (2x) en tennis (2x).