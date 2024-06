Vercauteren vindt het "een must" om plooien met Courtois glad te strijken: "Maar niet meer voor EK"

zo 2 juni 2024 13:28

Daags na de topprestatie van Thibaut Courtois in de Champions League-finale kwam de onvermijdelijke vraag weer naar boven: moet de doelman niet alsnog mee naar het EK? Technisch directeur van de nationale ploeg Frank Vercauteren feliciteerde Courtois vandaag op een persconferentie, maar legt zich neer bij de situatie. "Helaas zal het een EK zonder hem zijn."

Ook in het kamp van de Rode Duivels is de sterke partij van Thibaut Courtois in de Champions League-finale niet onopgemerkt voorbijgegaan. Technisch directeur Frank Vercauteren was vandaag op de persconferentie van de Rode Duivels dan ook vol lof over de doelman. "Ik wil hem feliciteren", stak hij van wal. "Niet alleen voor zijn prestatie, maar ook voor het feit dat hij zo terugkeert na een enorm lastige periode. Die tweede blessure heeft hem toch serieus afgeremd, anders stond hij er al terug." Maar tegelijk was Vercauteren helemaal niet verbaasd over de match van Courtois. "Hij bouwt gewoon verder op de verwachtingen die we al lang van hem hebben. We weten dat hij dat kan."

Het is het werk van de federatie om de plooien glad te strijken. Dat is absoluut een must. Frank Vercauteren

Het duurde dan ook niet lang vooraleer de onvermijdelijke vraag gesteld werd: moet hij nog mee naar Duitsland? "Het EK zal helaas zonder hem zijn", was Vercauteren meteen duidelijk. "Dus nu moeten we ons daar niet meer op focussen. Het is wel het werk van de federatie om de plooien glad te strijken. Dat is absoluut een must." "We hebben nooit getwijfeld aan zijn kwaliteiten of dat hij niet fit zou raken. We moeten nu dus ophouden met de zaak. Er zijn signalen gegeven die we moeten respecteren." (lees verder onder de foto)

Courtois speelde gisteren een sterke wedstrijd.

Transferperikelen

Dat ook Witsel eerst negatieve signalen gaf, maar nu toch meegaat naar het EK, verandert niets aan de zaak. "Dat is appelen met peren vergelijken", vindt de technisch directeur. Witsel werkt intussen overigens met veel ijver aan zijn integratie in de groep. "Hij vroeg zelf om beelden te bekijken, zodat hij zich zou kunnen aanpassen aan het systeem." "Er is een kans dat hij speelt op het EK, maar ook een kans dat hij niet speelt. Er zijn nog enkele elementen waar hij op moet trainen. Hoe dan ook is het nog te vroeg om iets te beslissen over speelkansen, dat zal van de trainer en eventuele blessures afhangen."

We vragen onze spelers om snel een beslissing te nemen over hun toekomst. Frank Vercauteren