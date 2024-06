Tsitsipas en Alcaraz zijn eerste kwartfinalisten Roland Garros en mogen zich opmaken voor Grieks-Spaans duel

zo 2 juni 2024 17:55

Klus geklaard voor Stefanos Tsitsipas (ATP 9) en Carlos Alcaraz (ATP 3). Beide heren zijn zonder kleurscheren door de 1/8ste finales gekomen. De Griek had na een iets moeilijker begin een viersetter nodig, de Spanjaard was na drie sets al klaar met zijn opponent. De twee ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale.

Ook in de kwartfinale zullen we tenniskanonnen Stefanos Tsitsipas en Carlos Alcaraz terugzien. De ene had wel meer moeite met zijn tegenstander dan de andere. Tsitsipas kende een moeilijk begin tegen Roebljov-killer Matteo Arnaldi (ATP 35) en stond bijna twee sets in het krijt, maar de Griek wist het met een tiebreak toch nog te keren: 1-1 in sets.

De Griek leek vertrouwen getankt te hebben en pakte zonder complexen ook de volgende set met 6-2. Ook de 4de set was een kolfje naar de hand van de Griekse nummer 9 van de wereld. Met een nieuwe 6-2 maakte hij het eenvoudig af.

Een nieuwe kwartfinale voor Tsitsipas in Parijs, waar hij in 2021 nog in de finale stond. Als dat weer zijn ambitie is, zal hij wel voorbij de Spanjaard Carlos Alcaraz moeten, die deze namiddag een sublieme partij afwerkte.

Bekijk: Tsitsipas klaart de klus en komt 2-1 voor

Alcaraz demonstreert tegen Canadees

Waar Tsitsipas nog een moeilijk begin kende, had Carlos Alcaraz weinig moeite met zijn tegenstander Felix Auger-Aliassime (ATP 21). Met mooi tennis stond al snel de eerste set (6-3) op zijn naam. Ook de tweede set was spek naar de bek van de Spanjaard: wederom 6-3. In de laatste set leek de Canadees Auger-Aliassime helemaal te breken onder het wervelende tennis van Alcaraz. Hij kreeg een 6-1 aangesmeerd. Alcaraz haalde het dus met duidelijke 3-0-cijfers en lijkt helemaal warm te lopen voor eindwinst. De drievoudige grandslamwinnaar Alcaraz staat dankzij zijn demonstratie voor de 8e keer in een kwartfinale van een grand slam. Voegt hij dit toernooi ook een 4de vette vis toe aan zijn palmares?