Met 9 speelsters in de top 100: keuze zat, Tsjechië ontgoochelt nooit

Geen land is zo goed vertegenwoordigd in de top honderd van de WTA-ranking als Tsjechië. De tennisnatie van grootheden als Martina Navratilova en Ivan Lendl produceert dankzij een uitgekiende opleidingsstrategie al decennialang talenten. Tenniscommentator Dirk Gerlo laat zijn licht schijnen over het Tsjechische succes.

Een paar weken later bereikte Muchova nog de halve finales op de US Open, waarna het seizoen erop zat door een blessure aan haar pols. Een onvermijdbare operatie volgde in februari. Muchova speelde dit jaar nog niet één match en hoopt op het gras haar comeback te maken na een lange revalidatie.

In de finale leek ze op weg naar een stunt, maar uiteindelijk verdedigde Iga Swiatek met succes haar titel na een 6-4 in de derde set. Muchova kon wel bekoren met haar gouden handen en haar tactische en technische vaardigheid.

Vorig jaar rond deze tijd maakte Karolina Muchova (27) indruk op Roland Garros. In de eerste ronde walste de Tsjechische over reekshoofd Maria Sakkari. Daarna stootte ze vlot door naar de halve finales, waar ze medetitelfavoriete Aryna Sabalenka opzijzette.

In Le quotidien, het officiële programmablad dat hier dagelijks verspreid wordt, was er nog wel veel aandacht voor de tatoeages van Vondrousova: over ‘no rain, no flowers' op haar arm (zonder strijd, geen succes), over de ‘W’ (van Wimbledon), over haar lucky number 13. Maar daar hield het op.



Een gemiste kans, want Vondrousova is de exponent van het succesvolle Tsjechische tennis. Hou haar dinsdag in de kwartfinales in de gaten tegen Iga Swiatek.



