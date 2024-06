Olympische kampioene Sydney McLaughlin-Levrone geeft visitekaartje af in eerste 400m horden sinds 2022

za 1 juni 2024 10:05

De Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone heeft op een meeting in de VS de snelste 400 meter horden van het jaar gelopen. Voor de regerende olympische kampioene was het haar eerste 400m horden sinds augustus 2022, maar wel eentje die dus meteen veel vertrouwen moet geven voor de nakende Spelen.

Sydney McLaughlin - of McLaughlin-Levrone sinds haar huwelijk met NFL-speler Andre Levrone - timmert aan de weg terug nadat ze vorig jaar het WK moest missen met een knieblessure. In afwezigheid van McLaughlin wierp de Nederlandse Femke Bol zich op tot de nieuwe koningin van de 400 meter horden, maar de Amerikaanse lijkt nu klaar om haar troon opnieuw op te eisen. De 24-jarige McLaughlin, straks in Parijs de titelverdedigster, heeft gisteren op een meeting in de VS de snelste tijd van het jaar gelopen op de 400 meter horden. In haar eerste wedstrijd op dat nummer sinds augustus 2022 imponeerde McLaughlin met een chrono van 52"70.

Na bijna 2 jaar is het eerst nog wat roest wegvijlen, maar dan kan ik ook wel leven met 52"70. Sydney McLaughlin-Levrone