Even geduld aub: bokskamp tussen Mike Tyson en Jake Paul is uitgesteld door medisch probleem bij Tyson

za 1 juni 2024 09:26

Boksfans zullen nog even moeten wachten op de kamp tussen Mike Tyson en Jake Paul. Tyson, 57, kampt met een maagzweer en moet op doktersadvies de trainingsarbeid inperken. Volgende week wordt wellicht een nieuwe datum vastgelegd.

Mike Tyson en Jake Paul (27) zouden het op 20 juli in de VS tegen elkaar opnemen in een nu al gehypete bokskamp, live te zien op Netflix. Tyson, meervoudig wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten, wordt beschouwd als een van beste boksers aller tijden. Het intussen 57-jarige enfant terrible traint al maanden als een beest voor het gevecht, maar werd vorige week plots ziek tijdens een vlucht. De Amerikaan heeft last van een maagzweer en moet daardoor de trainingsarbeid inperken. En dus moet er ook een nieuwe datum gezocht worden voor de clash met internetfenomeen, YouTuber en intussen ook professioneel bokser Jake Paul.

Jake Paul, die heeft je misschien wat extra tijd opgeleverd, maar uiteindelijk zul je nog steeds knock-out gaan. Mike Tyson

"Beide boksers zijn het erover eens dat het alleen maar fair is dat ze allebei evenveel trainingstijd krijgen", meldt Most Valuable Promotions, de organisator van de kamp. "Op die manier kunnen ze elkaar op het allerhoogste niveau bekampen." De kleine tegenslag in de voorbereiding heeft het zelfvertrouwen van Tyson geenszins aangetast, die enkele dagen geleden al liet weten dat hij zich "100% voelt, ook al is dat niet nodig om Jake Paul te verslaan." Ook in een reactie op het uitstel van het gevecht is Tyson bijzonder zelfverzekerd. "Jake Paul, die heeft je misschien wat extra tijd opgeleverd, maar uiteindelijk zul je nog steeds knock-out gaan. Mijn lichaam is in betere vorm dan in de jaren 90 en ik sta te popelen om later dit jaar een onvergetelijke prestatie neer te zetten."

De gezondheid van Mike Tyson primeert. Mijn fans weten dat ik "Iron Mike" alleen wil bekampen op zijn sterkst. Jake Paul

Jake Paul, de vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, betreurt het uitstel van de kamp. "Ik ben sprakeloos en ontdaan en ik baal voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van dit evenement", reageert de Amerikaan op Instagram. Paul heeft wel begrip voor de situatie. "De gezondheid van Mike Tyson primeert. Ik heb heel veel respect voor hem. Ik sta volledig achter het uitstel, zodat Mike geen smoesjes heeft." "Mijn fans weten dat ik "Iron Mike" alleen wil bekampen op zijn sterkst. Maar laat er geen misverstand over bestaan: wanneer we in de ring stappen, zal ik klaar zijn om hem te verslaan en mijn overwinning te claimen met een sensationele finish." Volgende week weten we wellicht wanneer de nieuwe datum voor de bokskamp is. De verbale oorlog tussen de twee in de aanloop is alvast veelbelovend. Hopelijk levert het echte gevecht straks ook vuurwerk op.

