De spurtbom wordt "Sandman": Tim Merlier verzilvert Giro-vorm met winst op gravelfiets in Denemarken

Van sprintoverwinningen in de Giro naar een triomf op een Deens strand. Tim Merlier heeft zijn bloedvorm nogmaals bewezen met een zege in de Gravel Challenge Blaavandshuk gewonnen, een manche voor de Gravel World Series. Zijn ploeg- en landgenoot Bert Van Lerberghe werd derde.

Tim Merlier heeft zaterdag de Gravel Challenge Blaavandshuk gewonnen. Merlier verzilverde zo zijn vorm van de voorbije Ronde van Italië, waarin hij drie ritzeges heeft veroverd.

In Blaavandshuk vond hij een parcours op zijn maat, want in de vier lokale ronden zat niet alleen veel gravel en verharde wegen, maar telkens ook een lange strook op het strand. Merlier is de regerende Belgische kampioen in het strandracen.

Onze landgenoot haalde het na 155 kilometer voor de Deen Jonas Lindberg en ploegmaat Van Lerberghe, die in de finale verschillende aanvallen had geneutraliseerd.

"Dit was leuk", reageerde Merlier na afloop. "Natuurlijk was het iets anders dan wat ik gewoon ben te doen, maar ik heb genoten van ieder moment in deze wedstrijd."