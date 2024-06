Straf! Pelt gooit zich in allerlaatste seconde naar landstitel na thriller van finale tegen Bocholt

"Ja, lekker hè!?"

Tommie Falke kan zijn lach niet verbergen na zijn winnende treffer die Bocholt onttroont in de Belgische competitie. Met een snedige tegenaanval maakte hij een einde aan een razend spannende finale.

"Bocholt had de bal. We wilden ze tegenhouden met het oog op de verlengingen. Maar plots krijg ik de bal te pakken en schiet ik 'm erin. Het betekent zo veel voor me. Het is mijn eerste prijs in 15 jaar", zegt de matchwinnaar.

Zo maakt Sporting Pelt een straffe comeback compleet. Het hing de bordjes in evenwicht na de verloren openingsmatch in de titelfinale. Vandaag maakte de ploeg het sprookje compleet door de bekerhouder en kampioen te onttronen.

"Ongelooflijk, maar volgende keer mag het wel met een grotere marge", knipoogt Falke na de razend spannende finale waarin beide ploegen elkaar geen duimbreed toegaven.