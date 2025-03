Boeckenberg maakt zijn favorietenrol waar in zaalkorfbalfinale en verovert zijn 14e titel

Boeckenberg heeft zich zaterdagavond in Herentals voor de 14e keer tot kampioen gekroond in zaal. Underdog Voorwaarts/Molinos verkocht zijn huid duur, maar ging strijdend ten onder in de finale: 23-21.

Van 1971 was het geleden dat Voorwaarts/Molinos nog eens in de zaalfinale stond. De club uit Edegem begon als underdog in de finale, maar had vorige week in de halve finales wel zijn visitekaartje afgegeven tegen AKC.

In een evenwichtige 1e helft ging Voorwaarts/Molinos ook lange tijd mee met Boeckenberg, maar vlak voor de rust sloeg de favoriet toch een kloofje.

Voorwaarts/Molinos was in de 2e helft op achtervolgen aangewezen en hield Boeckeberg wel in het vizier. Toch lukte het in een spannend slot niet meer om nog langszij te komen: 23-21.

Feest dus bij Boeckenberg en zijn fans: het is de 14e titel in de zaal voor de club uit Deurne, de 12e in de laatste 19 jaar. Boeckenberg mag zich ook zonder schroom de verdiende kampioen noemen, nadat het in de reguliere competitie ook al 13 van zijn 14 wedstrijden gewonnen had.