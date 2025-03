Strijd om play-offs barst los: Léopold klimt naar top 4, Waterloo Ducks zakt verder weg

Léopold heeft zondag op de veertiende hockeyspeeldag een belangrijke stap richting de play-offs gezet. Met een 1-2-zege bij Dragons klimmen de Brusselaars naar de vierde plaats, ten koste van Waterloo Ducks, dat in eigen huis 2-3 verloor van Orée.

Waterloo Ducks, zonder de geschorste Victor Wegnez en geblesseerde Tomi Domene, gaf een 2-0-voorsprong uit handen. Hugo Labouchère (44e en 65e minuut, strafcorner) en Martin Ferreiro (52e minuut) leidden Orée naar een knappe comeback.



Koploper Gantoise had geen moeite met Daring (5-2), terwijl Braxgata na een indrukwekkende 9-3-zege tegen Uccle Sport de tweede plaats overneemt van Dragons. In de strijd om de play-offs deed Herakles een uitstekende zaak met een 4-3-overwinning tegen Beerschot, waardoor het over Waterloo Ducks wipt naar plaats vijf.



In de lagere regionen won Racing met 1-5 van Namur, waardoor het naar de achtste plaats stijgt. De overige teams blijven op hun positie.

Met nog enkele speeldagen te gaan, wordt de strijd om de play-offs spannender dan ooit.