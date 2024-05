Sporting Pelt dwingt titelverdediger Bocholt tot beslissende kampioenenmatch

Sporting Pelt heeft zaterdag een krappe 26-25-zege geboekt tegen Bocholt in de tweede wedstrijd van de play-off finale voor de Belgische handbaltitel en sleepte zo het thuisvoordeel in de wacht voor de beslissende derde wedstrijd.

De bezoekers waren duidelijk een stuk nerveuzer dan de thuisploeg, die de eerste 10 minuten van de wedstrijd rustig aan deden met een 6-6-tussenstand na het eerste kwart tot gevolg.

Sporting Pelt nam geleidelijk aan de partij in handen en dook uiteindelijk met een minimale voorsprong van 13-12 de kleedkamer in.

De tweede helft op het Dommelhof verliep nog gekker dan de eerste, met twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. Van 14-15 in de 35e minuut ging het naar 18-17 in de 40e en 19-18 in de 45e.

Pelt nam in de 50e minuut een voorsprong van drie doelpunten (22-19), maar Bocholt vocht zich in het slot nog terug tot 26-25, maar kon de zege niet meer pakken.

De beslissing in de titelstrijd wordt zo uitgesteld naar volgende zaterdag. Bocholt kan zijn landstitel verlengen, terwijl Pelt zijn 11e kampioenschap in zijn geschiedenis zou kunnen vieren.