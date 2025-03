Dankzij drie (!) buzzerbeaters: Antwerp Giants klopt leider Kortrijk in knotsgekke thriller

Beter worden basketbalmatchen niet. De BNXT League stond zondag in vuur en vlam tijdens de knotsgekke wedstrijd tussen Antwerp Giants en Kortrijk. Na een driedubbele buzzerbeater en een zinderend slot sleepte de thuisploeg uiteindelijk de nipte 101-100-overwinning uit de brand. Eentje om in te kaderen.

Wat een thriller van formaat in de Lotto Arena.

Elias Lasisi liet het publiek opveren met een onwaarschijnlijke buzzerbeater, die de Windrose Giants Antwerp in extremis naar overtime loodste.

Maar daar bleef het niet bij. Tijdens de eerste verlenging bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. En opnieuw was het Lasisi die, na een slimme rebound, de bal naar buiten bracht en zonder aarzelen vanaf de driepuntlijn raak mikte... op de buzzer! De Giants sleepten zo een tweede overtime uit het vuur.



In overtime 2 leken de House of Talents Kortrijk Spurs het dan toch te gaan halen. Met nog zeven seconden op de klok stonden zij twee punten voor. Maar de Giants gaven zich niet gewonnen. Clarence Daniels zette de Lotto Arena in vuur en vlam met de ultieme gamewinner ... jawel, opnieuw op de buzzer!



In deze knotsgekke wedstrijd eiste Elias Lasisi een glansrol op. De Belgische shooting guard toonde zich een ware leider en hield eigenhandig de hoop van de Windrose Giants Antwerp levend. Met 24 punten op zijn naam en twee cruciale buzzerbeaters schreef hij zijn eigen heldenverhaal.



Opvallend: De Windrose Giants Antwerp blijven zo een oninneembare vesting in eigen huis. Onder leiding van coach Roel Moors pakken ze hun vierde opeenvolgende overwinning in de Lotto Arena. Dit seizoen zijn ze nog steeds ongeslagen voor hun thuispubliek, dat ook nu weer op het puntje van de stoel zat.