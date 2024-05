RSCA Futsal pakt opnieuw de dubbel: "Maar het is echt niet zo makkelijk als het lijkt"

Door een 5-1-zege in de terugmatch heeft RSCA Futsal Antwerpen definitief uitgeteld in de titelstrijd. De heenmatch in Antwerpen was eerder al op 1-6 geëindigd.

Opnieuw een titel voor RSCA dus, dat eerder ook al de beker had veroverd, net als vorig jaar. Het zet zo zijn dominantie in België - die al begon met voorloper Halle-Gooik - nog wat voort.

Maar het verzet van Antwerpen in de terugmatch was toch verdienstelijk. Het duurde dan ook tot het einde voor RSCA echt het verschil kon maken, wat uiteindelijk nog vrij duidelijk was: 5-1.

Na de klinkende zege in Antwerpen vorige week kon RSCA het in eigen huis afmaken. Op papier een fluitje van een cent, want Anderlecht dendert als enige volwaardige profploeg in België al jaren door de eigen competitie.

Het lijkt bijna een evidentie voor RSCA Futsal om alle prijzen in België in de wacht te slepen. Maar het vieren, is geen evidentie. Toch niet voor manager Lieven Baert.

"Winnen went nooit. Deze ploeg is gebouwd om dit te doen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel moeite ze daar allemaal voor moeten doen."

"Het is makkelijk gezegd: jullie winnen altijd. Maar zo makkelijk is het niet. Die gasten werken daar 10 maanden lang voor, dag in dag uit. 7 tot 8 trainingen per week."

Wat dat betreft voert RSCA een ongelijke strijd. De roep om meer professionaliteit in het zaalvoetbal klinkt dan ook steeds luider.

"Wij hebben niet liever dan dat iemand de handschoen tegen ons opneemt", zegt Baert. "Club mogen eigenlijk niet 1 à 2 keer per week trainen. Dat moet minstens 4 à 5 keer zijn. Herentals gaat dat nu doen, Hasselt is ook goed bezig. Laat die clubs maar groeien."

Intussen wil RSCA zelf ook blijven groeien. Met Europees succes als grootste uitdaging. "Er zijn 4 clubs in Europa die het tienvoudige van ons budget hebben. We moeten eens geluk hebben bij de loting van de Champions League. Of we moeten de eindronde zelf eens organiseren. Ik wil het nog wel eens zien of Barcelona en Sporting ons in eigen huis kunnen verslaan."