RSCA Futsal geeft FT Charleroi een pak rammel en steekt beker opnieuw op zak

Sporting Anderlecht Futsal heeft opnieuw de Beker van België futsal veroverd. De zaalafdeling van RSCA versloeg FT Charleroi met 8-1 in de finale.

Anderlecht won vorig jaar al zowel de Beker van België als de landstitel in het futsal. Dat waren de eerste prijzen voor RSCA Futsal, dat in 2022 ontstond uit een fusie tussen vijfvoudig bekerwinnaar Halle-Gooik en RSC Anderlecht.

Sporting Anderlecht Futsal en Charleroi verzekerden zich midden maart van een finaleplaats. De titelverdediger versloeg Topsport Antwerpen in de halve finales over twee duels, Charleroi schakelde in de halve finales Koekelberg uit.