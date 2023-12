CL futsal: geen nieuwe Final Four voor Anderlecht na verlies tegen topclub Sporting

Anderlecht zet het recht tegen Haladas

Goeie start van Anderlecht in de Eliteronde. De Hongaren van Haladas kwamen in het minitoernooi in Lissabon wel op 0-2, na een owngoal van Rangel en een treffer van Henrique.



Maar nog voor de rust werd het zaakje rechtgezet, dankzij goals van Edu, Tomic en Cainan. In de 2e helft werd de score nog uitgediept tot 5-2, door goals van Marcênio en Grello.



Morgen speelt Anderlecht al opnieuw, tegen de Serviërs van Loznica-Grad. Zondag krijgen we dan een mogelijk cruciale clash met thuisfavoriet Sporting.