Hein Vanhaezebrouck haalt nog eens uit op laatste persconferentie: "Dit kan alleen in België"

Zelfs op zijn laatste persconferentie voor KAA Gent heeft Hein Vanhaezebrouck zijn gal gespuwd. Dat de beslissing over het Europese ticket valt na één barragematch, is niet naar de zin van de afscheidnemende coach. "Dit kan alleen in België worden uitgevonden."

KAA Gent strijdt zondagmiddag tegen KRC Genk voor het laatste Europese ticket, voor de 3e voorronde van de Conference League. Gent kan voor het 10e seizoen op een rij Europa in, maar de opdracht is niet eenvoudig.

"Zeker omdat het in één match wordt beslist", opende Hein Vanhaezebrouck zijn laatste persconferentie. "Het is onlogisch. Je krijgt het toch moeilijk verklaard."

"De promotiefinale werd beslist met een heen- en terugwedstrijd. Ook in Duitsland en Frankrijk zijn het dubbele duels. Alleen in de Jupiler Pro League beslissen ze om het in één wedstrijd te doen."

"Dit kan alleen in België worden uitgevonden. Dit druist in tegen gelijke kansen. Mijn bestuur heeft er destijds waarschijnlijk voor gestemd, dus de club heeft niets om over te klagen."

Nog niet veel clubs slaagden er al in om vanuit Play-off II een Europees ticket af te dwingen. "Het is supermoeilijk", beaamt Vanhaezebrouck. "Maar we geloven in onszelf, hoe moeilijk het ook zal zijn."

"In de reguliere competitie speelden we twee keer gelijk tegen elkaar. We hebben bewezen dat we elkaar waard zijn. We moeten het doen in het hol van de leeuw, maar we kunnen onze voet naast Genk zetten."