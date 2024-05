Hockey Pro League: Red Panthers krijgen stug China pas in shoot-out op de knieën

In de Hockey Pro League hebben de Red Panthers in Antwerpen gewonnen van China. De Belgische vrouwen hadden na een spannend duel wel een shoot-out nodig om de Chinezen te verslaan.

Woensdag hadden de Red Panthers al Australië klein gekregen na een shoot-out en ook een dag later tegen China - op de komende Olympische Spelen in de groep van de Belgen - stond het gelijk na de reguliere speeltijd.

In haar 250e interland had Louise Versavel in de 1e helft de score geopend na Chinees balverlies, maar in de 2e periode zetten de bezoekers een tandje bij. Zhang Xiaoxue drukte het Chinese overwicht uit in de gelijkmaker.

In de spannende shoot-out was het China dat aanvankelijk het commando nam, maar de Panthers toonden mentale veerkracht en trokken uiteindelijk nog aan het langste eind toen een Chinese bal net na de grens van de 8 seconden over de doellijn hobbelde.

Komend weekend spelen de Panthers nog twee keer: zaterdag opnieuw tegen China, en zondag weer tegen Australië, telkens in Antwerpen.

De wedstrijden in de Hockey Pro League staan voor de Red Panthers volledig in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.