Voetbal Vlaanderen wil via speelse campagne meer kleuters aan het voetballen krijgen

In het seizoen 2023-2024 liepen er ruim 30.100 vijf- tot zevenjarigen rond op de Vlaamse voetbalvelden. 13.350 van hen zetten het afgelopen seizoen hun eerste stappen, 10 procent meer dan een seizoen eerder.

Geen slechte cijfers, maar Stefan Verheyen, manager grassroots bij Voetbal Vlaanderen ziet nog veel potentieel onder de kleuters, zeker gezien de recordcijfers in de hogere leeftijdscategorieën.

"Naast het groeipotentieel bij meisjes, is er ook nog veel ruimte bij de vijf- tot zevenjarigen. Om de allerkleinsten warm te maken om te voetballen, hebben we het inspirerend en praktisch clubpakket 'Kom er Bij' ontwikkeld."

In dat pakket staat de eerste indruk van jonge kinderen en hun ouders centraal. Om de voetbalbeleving van de allerkleinsten nog leuker te maken, is het pakket bewust ludiek en laagdrempelig gehouden. Zo is er samen met partner Meli gewerkt met een bijenthema.

Voetbal Vlaanderen roept de Vlaamse clubs die nog geen ploegjes voor de allerjongsten hebben op het nieuwe trainingspakket aan te vragen. Vanaf volgend seizoen kunnen de clubs dan rekenen op bijenballen, bijenhesjes en een trainingsbundel met drie verhalen voor jeugdtrainers.

"Door in te zetten op de allerjongsten, kunnen onze clubs verder werken aan ledenwerving en ledenbinding en zo de instroom van de allerkleinste spelertjes succesvol verder uitbouwen. Intussen zijn al zo'n 52 clubs aan de slag met het pakket. Het doel is om de komende jaren meer dan 200 clubs in Vlaanderen te laten deelnemen", besluit Verheyen.