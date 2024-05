Valentine Dumont wint 400m vrije slag in Barcelona met de tweede beste tijd uit haar carrière

Valentine Dumont heeft de A-finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen gewonnen tijdens de internationale zwemmeeting in Barcelona, de tweede manche in het Mare Nostrum-circuit. Dat in haar tweede beste tijd uit haar carrière.

Met een chrono van 4'07"35 bleef ze maar net boven haar persoonlijk record van 4'06"27, dat ze vorig jaar vestigde in Rome. Dumont bleef in Barcelona de Portugese Francisca Soares en de Zuid-Afrikaanse Duné Coetzee voor. De Naamse kwam ook in actie in de B-finale van de 100 meter vrije slag, waarin ze naar de elfde plek zwom.

Sarah Dumont, Valentines jongere zus, behaalde in Barcelona de zevende plek in de A-finale van de 200 meter vlinderslag.

Met een tijd van 2:12.12 kwam ze niet in de buurt van haar persoonlijk en tevens ook Belgisch record in de discipline (2'09"92), dat ze afgelopen zondag neerzette in het Franse Canet-en-Roussillon, tijdens de eerste manche in het Mare Nostrum-circuit.