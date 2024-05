Filip Dewulf over onsportieve Franse publiek: "De sfeer was geweldig, maar ook een beetje gewelddadig"

David Goffin heeft dinsdag op Roland Garros kennisgemaakt met de fanatieke Franse supporters, die zich niet van hun meest sportieve kant lieten zien. Dat vijandige sfeertje in Parijs is niet nieuw, merkt voormalig tennisser Filip Dewulf op.

"Het publiek probeerde Goffin op allerlei manieren te beïnvloeden om de wedstrijd toch maar in het voordeel van de jonge Fransman te doen kantelen. Er waren veel pogingen om hem te destabiliseren, zoals geluiden maken tijdens balwisselingen of kuchen vlak voor een opslag."

Filip Dewulf was aanwezig in het stadion en keek het met lede ogen aan. "De sfeer was geweldig, maar ook een beetje gewelddadig", vertelt hij in De Ochtend op Radio 1. "Het was een voetbalsfeertje."

Wanneer je in Frankrijk tegen een Fransman speelt, is het te verwachten dat je de fans niet aan jouw kant hebt. Maar wat David Goffin gisteren te verduren kreeg, was toch een brug te ver. De Belg werd beschimpt, uitgejouwd en zelfs bekogeld met kauwgom.

Die geluiden uit het publiek, dat is toch een beetje "not done" in het tennis. "De etiquette is wel dat er stilte is tijdens rally's", zegt Dewulf. "Je moet als speler het geluid van de bal kunnen horen, om te kunnen anticiperen op de snelheid en het effect."

In Daviscupmatchen wordt animo in het publiek wel meer gedoogd. "Er zijn ook stemmen die vinden dat het meer toegelaten moet worden, dat er meer sfeer moet komen. Maar het mag er niet over gaan en het mag ook niet vijandig worden. En dat is wel wat we de laatste dagen zien."

Goffin kreeg het zo flink te verduren. "Een deel van het publiek was duidelijk daar om herrie te schoppen. Dat fenomeen zie je de jongste jaren vooral in Frankrijk. Taylor Fritz heeft het vorig jaar ook meegemaakt in Parijs en legde toen het vingertje op de mond."