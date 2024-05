David Goffin kreeg beledigingen en zelfs kauwgom naar zijn hoofd op Roland Garros: "Leek wel een voetbalmatch"

David Goffin schakelde in de eerste ronde op Roland Garros de jonge Fransman Perricard uit, een van de nieuwe lievelingen van het Franse publiek. En die voorkeur van de supporters heeft de Belg mogen ondervinden tijdens zijn partij. "Ik zal niet herhalen wat mensen allemaal naar mij geroepen hebben. Maar het wordt hier in Frankrijk wel erger de laatste jaren."

David Goffin was uiteraard heel tevreden met zijn winst in vijf sets, maar na een match gebaren richting het publiek, dat hebben we hem nog niet vaak zien doen. Achteraf werd duidelijk waarom hij toch zijn gram wou halen.

"Het was een moeilijke match, door de tegenstander, maar ook door het publiek", vertelde hij op zijn persconferentie.

"Er was veel sfeer", volgens Goffin. Alleen was die sfeer dus niet erg positief. "Er is veel gebeurd en gezegd tijdens de match. En dat waren geen

leuke dingen."

"Er zaten mensen vlak bij het terrein die me echt probeerden te destabiliseren door beledigingen te roepen. Wat ze gezegd hebben, ga ik zeker niet herhalen. Maar er is zelfs met kauwgom naar mij gegooid toen ik even op mijn stoel zat."

"Het leek wel op een voetbalmatch", omschreef Goffin de toch wat grimmige sfeer.