Sterke David Goffin schakelt publiekslieveling Perricard uit op weg naar tweede ronde

David Goffin (ATP-115) heeft een eerste moeilijke klus geklaard op Roland Garros. Hij schakelde in zijn openingsmatch Giovanni Mpetshi Perricard uit. De 20-jarige Fransman won afgelopen weekend nog zijn eerste ATP-titel en had het Franse publiek op zijn hand, maar Goffin bleef vijf sets lang knokken en trok uiteindelijk aan het langste eind.

Met een hand achter zijn oor daagde David Goffin het Franse publiek uit na zijn match. Net ervoor had hij het ook uitgeschreeuwd van vreugde na de matchbal. Emoties die we al lange tijd niet meer gezien hebben bij de Belg.

Hij is dan ook diep moeten gaan voor zijn zege in de eerste ronde. Tegen het opkomende talent Giovanni Mpetshi Perricard (ATP-66) moest Goffin bij momenten nog eens zijn beste niveau uit de kast halen en vooral het hoofd koel houden want het publiek spaarde de Belg niet.

Toen de vierde set na de tiebreak verloren ging, leek het momentum even naar de kant van de Fransman over te hellen, maar Goffin was de eerste die een break kon versieren, zo werd het 3-2. Die voorsprong gaf hij niet meer weg, sterker nog, uiteindelijk maakte Goffin het ook af op de opslag van zijn tegenstander.

Een ontzettende ontlading voor Goffin na 3 uur en 35 minuten op de baan. Een eerste moeilijke horde is genomen, maar de volgende wordt zo mogelijk nog lastiger. In ronde twee wacht Alexander Zverev.

Het Duitse vierde reekshoofd schakelde gisteren in zijn eerste ronde nog Rafael Nadal uit in drie sets.