"Een recordschutter die kon wat City niet lukte": 5 redenen om de Conference League-finale te bekijken

wo 29 mei 2024 13:49

Een eerste Europese titel voor Olympiakos of een eerste prijs voor Fiorentina in 63 jaar? Het is maar een van de aspecten die de finale van de Conference League vanavond interessant maken. Commentator Filip Joos somt 5 redenen op.

1. Wondercoach

Wie had op voorhand Olympiakos Piraeus in de finale van de Conference League verwacht? Commentator Filip Joos alvast niet. "Tussen Club Brugge en Fiorentina twijfelde ik nog wie zou doorgaan, maar ik had wel al mijn geld op Aston Villa gezet. En ik ben niet alleen, want in mijn hotel lopen veel Engelse supporters rond met een truitje van Villa." De architect van het Griekse succes is José Luis Mendilibar. "Vorig jaar heeft hij Sevilla al aan de eindzege in de Europa League geholpen." "Hij was in maart als opvolger aangesteld in Sevilla, nu kwam hij in februari in Griekenland toe. Die man zet toch wel snel iets neer. Maar als de geschiedenis zich herhaalt, wordt hij volgend seizoen snel weer ontslagen", lacht hij. "Opvallend: Mendilibar heeft de eerste Europese finale van het seizoen gespeeld - de Europese Supercup met Sevilla tegen Man City - en speelt nu ook de op een-na-laatste."

2. De Europese recordschutter

Hoe kreeg Olympiakos Aston Villa op de knieën? "Ze hadden minder balbezit dan Aston Villa, maar ze spelen zeer snel omschakelingsvoetbal", ziet Joos. En daarbij springt één aanvaller in het oog. "Ze hebben met Ayoub el Kaabi de topschutter van Europa rondlopen. We kunnen wel lachen met zijn 10 doelpunten in de Conference League, maar je moet ze toch binnentrappen. 10 goals op 8 wedstrijden is toch de moeite." "Hij is 30 jaar, heeft in Turkije gevoetbald, bij Al-Sadd, ook in China... Dat zijn niet de grootste ploegen. Hij zat op het voorbije WK ook niet in de selectie van Marokko." "Maar hij scoort wel 5 keer tegen Aston Villa. Dat is de ploeg waartegen Manchester City-coach Pep Guardiola zijn absolute dieptepunt qua doelpogingen heeft laten noteren: namelijk één doelpoging van Haaland."

3. Leuke sfeer of gevaarlijke sfeer?

Een Griekse ploeg in een finale in Athene. Dat belooft een kolkende sfeer. Zeker omdat Olympiakos naar het stadion van aartsrivaal AEK Athene moet. "Het is natuurlijk heel dubbel, want er zijn naar verluidt 6.000 politieagenten nodig om dit in goede banen te leiden", zegt Joos. "Voor de fans van Olympiakos is het 16 kilometer van hun stadion aan de zee in Piraeus naar het stadion van AEK. Overal staan al doodskoppen, "dit is ons terrein"." "39 jaar na het Heizeldrama zijn we er dus niet echt op vooruitgegaan. Als we voor de finale van de Conference League al 6.000 agenten moeten optrommelen ... Laten we hopen dat er niets gebeurt." "Er zal wel gigantisch veel sfeer zijn, met ook 9.000 Italiaanse fans. Dat zal dus wel tof zijn."

4. De wraak van Fiorentina

Fiorentina verloor vorig jaar de finale van de Conference League tegen West Ham. Ze wachten nu al 63 jaar op een Europese titel en zinnen op wraak. "Daar zitten ze mee in hun maag", zegt Joos. "Coach Vincenzo Italiano heeft goed werd geleverd. Het is al zijn 3e finale met Fiorentina." "In de Italiaanse beker hebben ze vorig jaar verloren tegen Inter, dat kan gebeuren. Ook tegen West Ham kan je verliezen, al was het met een naïef tegendoelpunt in de slotminuut." "Dan lijkt Olympiakos wel de meest haalbare tegenstander van de drie. Ze scoren wel niet gemakkelijk, dus ze zullen efficiënt moeten zijn."

5. Statistieken