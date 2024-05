Olympiakos voltrekt Grieks sprookje met Conference League-winst na verlengingen

Van de 80 prijzen in de clubgeschiedenis is dit de allerstrafste. Olympiakos heeft met de Conference League zijn eerste Europese hoofdprijs gepakt. In de finale tegen Fiorentina wonnen de Grieken na verlengingen met het kleinste verschil. Ayoub El Kaabi kroonde zich tot held door in het absolute slot de winnende treffer te scoren.

Olympiakos schrijft geschiedenis met winst in zijn eerste Europese finale, nooit eerder kon een Griekse ploeg een Europese beker winnen. Voor Fiorentina lijken Europese finales wel vervloekt. Zes keer stond het in een Europese finale, enkel in 1961 leverde dat winst op in de Beker der Bekerwinnaars.

Ayoub El Kaabi speelde zeker niet zijn beste wedstrijd, maar de Marokkaan maakte wel weer het verschil voor Olympiakos met een knappe treffer. De elfde goal in negen wedstrijden voor de topschutter van de Conference League. Niemand deed het hem voor in de knock-outfase van een Europese competitie.

L'Italia s'è desta, Italië is wakker geschoten. De eerste regels van het Fratelli d'Italia, het Italiaanse volkslied, klonk zelden zo toepasselijk. Nadat Atalanta vorige week de Europa League gewonnen had, kon ook de Conference League een prooi worden voor het Italiaanse voetbal.



Fiorentina had na de verloren finale van vorig jaar tegen West Ham meer ervaring dan Olympiakos Piraeus, dat voor het eerst in een Europese finale stond. In het Agia Sofiastadion van aartsrivaal AEK Athene had de Griekse recordkampioen wel het thuisvoordeel met de steun van duizenden Griekse fans.



Beide ploegen begonnen onverschrokken aan de finale. Terracciano moest al na enkele minuten aan de bak op een schot van Podence en aan de overkant deed Belotti Olympiakos bibberen. Het spel golfde op en neer, de finale kreeg zo een veelbelovende start, aan een hoog tempo.



Fiorentina drong nadien net iets meer aan. Een doelpunt van Milenkovic werd terecht afgekeurd voor buitenspel, Bonaventura vond tot twee keer toe Tzolakis op zijn weg. Aan de overkant moest Terracciano dan weer redding brengen op een kopbal van Podence.



Topschutter El Kaabi, de man die Olympiakos met 10 goals in 8 wedstrijden naar de finale loodste, kwam amper in het stuk voor. Met de rust in zicht dook de Marokkaan plots toch op voor Terracciano, maar hij liet zich aftroeven door de doelman en kegelde die bovendien omver.