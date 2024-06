Thierry Neuville redt zijn leidersplaats in WK rally, Est Tänak gaat nog met de winst aan de haal op Sardinië

Opgave Neuville

De 2e dag van de Rally van Sardinië is er eentje om snel te vergeten voor WK-leider Thierry Neuville.



Na de moeilijke openingsdag gisteren heeft onze landgenoot vandaag de handdoek in de ring gegooid.



Neuville begon nochtans degelijk aan de eerste rit van de dag met de 3e tijd, waardoor hij in het klassement oprukte van de 5e naar de 3e plaats.



Maar in de laatste ochtendetappe liep het fout. Neuville raakte van de weg af en moest opgeven. Dat betekent dat hij vandaag dus geen enkel punt zal pakken.